درجات الحرارة غدا بجميع المحافظات.. تحذير من رياح رملية على غرب البلاد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن درجات الحرارة غدا وتفاصيل حالة الطقس، إذ يسود جو مائل للحرارة خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وصولا إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون حار على محافظات جنوب الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة غدا تزيد بقيم تتراوح بين 5-7 درجات، ومع بداية ساعات المساء تنخفض الحرارة العظمي بين 12-14 درجة على جميع الأنحاء، محذرة من استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

درجات الحرارة غدا

وكشفت هيئة الأرصاد توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مدن والمحافظات، والتي جاءت كما يلي:

- القاهرة 26- 14

- العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 26 - 13

- دمنهور 25 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 25 - 13

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 14

- دمياط 25- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 26 - 12

- العريش 25 - 11

- رفح 23 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 23 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 23 - 11

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 26 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 25 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 08

- سوهاج 27 - 09

- قنا 29 - 10

- الأقصر 29 - 11

- أسوان 30 - 12

- الوادي الجديد 29 - 08

- أبو سمبل 30 - 12