«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وتحذّر من عاصفة ترابية

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من عاصفة ترابية تؤثر على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، لافتة إلى أنّ حالة الطقس اليوم، تشهد ارتفاعا مستمرا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، نظرا لتأثر البلاد بكتل هؤائية ساخنة قادمة من صحراء الجزيرة العربية، توجه كتلا أخرى قادمة من الصحراء الغربية للبلاد.

عاصفة تراربية فى حالة الطقس اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ عددا من المدن والمحافظات تتعرض لعاصفة ترابية، بسبب نشاط الرياح بسرعات بين 40 حتى 45 كيلومترا في الساعة، وتكون رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤثر على الحدود الغربية للبلاد، خاصة المدن والمحافظات الحدودية، وهي «سيوة، والسلوم، ومرسى مطروح، ومنطقة سيدي براني بالسواحل الشمالية الغربية للبلاد»، وتستمر العاصفة الترابية على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المسجلة اليوم على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 13

- دمنهور 24 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 25 - 13

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 14

- دمياط 25- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 26 - 12

- العريش 25 - 11

- رفح 23 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 23 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 23 - 11

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 26 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 25 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 08

- سوهاج 27 - 09

- قنا 29 - 10

- الأقصر 29 - 11

- أسوان 30 - 12

- الوادي الجديد 29 - 08

- أبو سمبل 30 - 12