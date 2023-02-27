تفاصيل حالة الطقس غدا.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، إذ يكون الجو مائل للحرارة خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وصولا إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، في حين يسود طقس حار على محافظات جنوب الصعيد، وتزيد الحرارة بقيم تتراوح بين 5-7 درجات، ومع بداية ساعات المساء تنخفض الحرارة العظمي بين 12-14 درجة على جميع الأنحاء، حيث يسود طقس بارد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وحذرت الهيئة من استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وتتراوح سرعات الرياح بين 35-40 كم متر في الساعة، خاصة على مدن السلوم، سيوة، سيدي براني، أقصى السواحل الغربية للبلاد، مرسى مطروح.

درجات الحرارة غدا

وعن توقعات درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الثلاثاء على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 26- 14

- العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 26 - 13

- دمنهور 25 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 25 - 13

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 14

- دمياط 25- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 26 - 12

- العريش 25 - 11

- رفح 23 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 23 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 23 - 11

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 26 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 25 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 08

- سوهاج 27 - 09

- قنا 29 - 10

- الأقصر 29 - 11

- أسوان 30 - 12

- الوادي الجديد 29 - 08

- أبو سمبل 30 - 12