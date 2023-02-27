الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الخميس المقبل

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة العظمى على القاهرة وجميع المحافظات بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وتتراوح على القاهرة الكبرى بين 25-26 وتصل ذروتها نهاية الأسبوع بين 27-28 درجة، خلال فترات النهار، في حين أنها تنخفض بين 16-14 درجة خلال ساعات المساء والليل المتأخرة، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

حالة الطقس اليوم

تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح البـــاكر في حالة الطقس اليوم، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـــاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يسود طقس دافئ بدءا من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد، ومع بداية المساء يحدث تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة المسجلة اليوم الاثنين على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 25- 14

- العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 13

- دمنهور 24 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 25 - 13

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 14

- دمياط 25- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 26 - 12

- العريش 25 - 11

- رفح 23 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 23 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 23 - 11

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 26 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 25 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 08

- سوهاج 27 - 09

- قنا 29 - 10

- الأقصر 29 - 11

- أسوان 30 - 12

- الوادي الجديد 29 - 08

- أبو سمبل 30 - 12