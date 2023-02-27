عميدة معهد الموسيقى الأسبق لـ«السفيرة عزيزة»: نشأت في عائلة فنية

قالت الدكتورة مايسة عبدالغني، عازفة القانون وعميدة معهد الموسيقى الأسبق، إنها التحقت في المعهد في سن صغير، وكان مكانه القديم في متحف محمد عبدالوهاب حاليا، متابعة: «الآن المعهد يتضمن مدرسة ثقافية كاملة، ومنذ التحاقي بالمعهد وجدت العازفين كلهم من الشباب، والبنات يكتفين بالمذاكرة والدراسة».

عازف بفرقة كوكب الشرق

وأوضحت «عبدالغني» خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية DMC، أنها من أسرة فنية، «خالتي كانت مطربة وزوجها كان عازف بفرقة كوكب الشرق أم كلثوم، وكنت بسمع البروفات اللي بيعملوها في البيت لأن زمان الألحان كانت بتتذاكر لمدة ساعات، وانا من وقتها حبيت الموسيقى».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.