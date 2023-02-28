وظائف قيادية جديدة بـ«أزهر القليوبية».. تعرف على التفاصيل والمواعيد والشروط

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية عن فتح باب التقدم لـ7 وظائف قيادة على مستوى المنطقة والإدارات التعليمية التابعة لوظائف موجه وشيخ معهد حيث يستمر التقدم للوظائف حتى نهاية الأسبوع الجاري وفق الشروط والمواعيد المعلنة.

«الوطن» تستعرض الوظائف القيادية المتاحة بالازهر الشريف في القليوبية ومواعيد وشروط التقدم والأوراق المطلوبة في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة

موعد غلق باب التقدم لوظائف أزهر القليوبية

أوضح بيان الإدارة المركزية للازهر بالقليوبية ان الوظائف الجديدة عبارة 6 موجهين وشيخ معهد بالإدارات التعليمية المختلفة وان التقدم متاح فيها حتي الخميس المقبل 2 مارس المقبل في ديوان الإدارة المركزية ببنها في إدارة التنسيق

أشار البيان إلى أن الوظائف تضم الإعلان عن وظيفة قائم بعمل موجه شؤون قرآن كريم ندبا مؤقتا تسييرًا للأعمال بالإدارات التالية :

- 3 موجهين بإدارة شبين القناطر التعليمية

- 2 موجه بإدارة الخانكة التعليمية

- موجه بادارة قليوب التعليمية

اوضح البيان انه علي من يرغب في شغل هذه الوظيفة التقدم بطلب إلى إدارة التنسيق طبقا لأحكام القانون وفق الشروط التالية :

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال ( تربوي - مناسب ).

- أن يكون حاصلا على إجازة التاهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية .

- أن يجتاز اختبار القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

- أن يكون قد اجتاز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة من الأكاديمية المهنية .

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين

- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.

تفاصيل التقدم لوظيفة شيخ معهد بأزهر القليوبية

في سياق متصل أوضح البيان إعلان الإدارة المركزية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد كفر شبين الابتدائى بإدارة شبين القناطر التعليمية وفق الشروط التالية :

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهرى تربوي مناسب

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل .

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

- أن يكون قد أمضي خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

- أن لا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالابعاد أو الوقف عن العمل .

- أن لا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها

- أن يكون على رأس العمل

اشار البيان ان الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالقليوبية

- طلب مستوفى البيانات .

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومى .

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها .

- صورة من مباشرة العمل