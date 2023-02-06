غلق باب التقدم لوظائف قيادية بـ«أزهر القليوبية» اليوم.. الشروط والأوراق

تغلق الإدارة المركزية للأزهر في القليوبية، اليوم الاثنين، باب التقدم لعدد من الوظائف القيادية لموجه عام التربية الاجتماعية، وموجهي عدد من المواد، وشيوخ عدد من المعاهد، ومدير إدارة كفر شكر التعليمية الأزهرية، حيث من المقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل هذه الوظائف عقب انتهاء التقدم.

وتستعرض «الوطن» شروط وأوراق التقدم للوظائف القيادية الشاغرة بمنطقة القليوبية الأزهرية والمعاهد الأزهرية، وذلك قبل غلق باب التقدم اليوم الاثنين.

خريطة وظائف القيادات وشيوخ المعاهد بأزهر القليوبية

وأعلنت الإدارة المركزية للأزهر في القليوبية، أن الوظائف الشاغرة بالإدارة والمعاهد وإدارة كفر شكر التعليمية وفق البيان الصادر من الإدارة، والتي من المقرر أن يتم غلق باب التقدم لها اليوم الاثنين، هي:

- وظيفة مدير إدارة كفر شكر التعليمية.

- وظيفة موجه عام التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب.

- وظيفة شيخ معهد بمعاهد كفر عبيان (ب) بالخانكة.

- الديرع / ث بنين طوخ.

- الرملة ع / ث بنين بنها.

- ميت كنانة الإعدادي طوخ.

- السيفا (ب) طوخ.

- شبين القناطر ع ث بنين.

- ميت العطار ث بنين بنها.

- المنيرة الاعدادي بنين القناطر الخيرية التعليمية.

- وظيفة موجه مادة.

- موجه علوم بنها التعليمية.

- موجه رياضيات قليوب التعليمية.

- موجه اجتماعي القناطر.

- موجه لغة إنجليزية الخانكة.

- موجه شرعي شبين القناطر.

موجه رياضيات الخانكة.

الشروط اللازمة الخاصة بالوظائف القيادية الشاغرة بأزهر القليوبية

ووفق بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، فإن الشروط الخاصة بوظيفة مدير إدارة كفر شكر التعليمية تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، وأن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية، وأن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل، والحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين الماضيين، وأن يكون أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف، وألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية، أو الجنائية، أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل، وألا يكون وقع عليه جزاء بالخصم أكثر من عشرة أيام لم يتم محوه وأن يكون على رأس العمل.

أما بالنسبة لوظيفة موجه عام التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب، فتمثلت الشروط في أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، وأن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية، وأن يكون حاصلا على وظيفة كبير أخصائيين، وأن يكون اجتاز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة من الأكاديمية المهنية، فضلا عن الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 70 إلى 90 على الأقل في العامين الماضيين، وقضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات في الوظيفة الأدنى موجه أولأ، وأن يكون على رأس العمل، وألا يكون وقع عليه جزاء بالخصم أكثر من عشرة أيام لم يتم محوه وألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل.

أما بالنسبة لوظيفة شيخ معهد، فحددت الإدارة الشروط الخاصة بها أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب، وأن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية، وأن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل، والحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين الماضيين، وأن يكون أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف، وأن لا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل، وأن لا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها وأن يكون على رأس العمل

أما بالنسبة لوظيفة موجه مادة، فتمثلت الشروط في أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي، وأن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل، وأن لا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها، وأن لا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل، وقضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات في الوظيفة الأدنى، وأن يكون على رأس العمل، وأن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة «كفء».

الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف القيادية بازهر القليوبية

وحددت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية الاوراق المطلوبة للتقدم لوظائف القيادات والموجهين وشيوخ المعاهد الشاغرة بالقليوبية كالتالي:

- طلب مستوفي البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.