طبيب ينظم رحلة لطاقم عيادته إلى دير العذراء بأسيوط: «بدعمهم نفسيا»

لدعم طاقم التمريض والموظفين نفسيًا، وإخراجهم من ضغط العمل للحصول على فرصة لاستعادة قواهم وتركيزهم، قرر طبيب نساء وتوليد بمحافظة أسيوط، تجهيز رحلة لموظفي عيادته إلى دير العذراء بجبل درنكة، لدعمهم نفسيًا، في رحلة استغرقت بضع ساعات.

رحلة إلى دير العذراء لموظفي العيادة

الدكتور إسلام سعيد، طبيب النساء والتوليد واستشاري الحقن المجهري، قرر تجميع فريق العمل بالعيادة، وتجهيز رحلة إلى دير العذراء، بحسبما أكده الطبيب لـ«الوطن»: «فكرت في رحلة للموظفين يقدروا من خلالها يتخلصوا من الضغط النفسي للشغل والعمليات الجراحية، وهي رحلة ترفيهية ولفتة للموظفين، خاصة إن حاجة زي كده ممن تفرق معاهم نفسيًا، وكمان بهدف تقديم هدية باسم العيادة لزائري الدير».

جولة كاملة بدير العذراء بجبل درنكة

بدأت الرحلة إلى دير العذراء رفقة القمص بيشوي، إذ حصل الموظفون على جولة كاملة بالدير، وسرد «القمص» لهم القيمة التاريخية للدير ورحلة السيدة العذراء إلى جبل أسيوط، المعروف بجبل درنكة، وفق الطبيب: «أخدنا جولة كاملة في الدير، وحكى القمص بيشوي مسيرة السيدة مريم وقيمة المكان والتجديدات اللي خلت المكان أفضل بكثير».

عمليات مجانية وعروض لغير القادرين لزائري الدير

واستكملت رحلة طبيب النساء والتوليد إلى العيادة الخاصة بالدير وأخيرًا اصطحبهم «القمص» إلى المضيفة، وقدم عروضًا لعمليات مجانية لزائري الدير، كمحاولة منه لمساعدة غير القادرين على تحمل تكلفة عمليات الحقن المجهري، يروي «إسلام»: «قدمت كروت للعمليات المجانية وكروت أخرى لعمليات بقيمة رمزية لدعم الدير في مساعدة الراغبين في الإنجاب من غير المقتدرين على تحمل تكلفة عملية الحقن المجهري».

لن يتوقف الدكتور إسلام سعيد عن رحلاته لموظفي عيادته، فخلال الفترة المُقبلة سيبدأ في تخصيص رحلات متتالية إلى المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة أسيوط، بحسب حديثه لـ«الوطن».