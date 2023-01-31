«مطرانية أسيوط»: قوات الإطفاء سيطرت على حريق محدود في دير العذراء بدرنكة خلال 5 دقائق

أصدرت مطرانية أسيوط بيانا رسميا بشأن حريق محدود نشب في دير العذراء بدرنكة، موضحة أن الحريق نشب في خيمة كرنفال الأطفال دون خسائر بشرية.

حريق محدود في دير العذراء

وجاء في نص البيان: «اندلع اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 في حوالي الساعة الثانية عشر وربع ظهراً حريق محدود بخيمة بدير العذراء مريم بجبل أسيوط بدرنكة، وتم السيطرة عليه خلال 5 دقائق، ولا يوجد أي إصابات والجميع بخير، حيث تحركت سيارة الإطفاء المتمركزة أمام الدير، وكانت هذه الخيمة ضمن فعاليات كرنفال كنائس الغرب، وحاليا استمرت باقي أنشطة الكرنفال في سلام وهدوء».

شكر أجهزة الحماية المدنية

وتابعت «نحن نشكر أجهزة الحماية المدنية التي تحركت للتو، فتم السيطرة على الحريق خلال 5 دقائق كما أشرنا، حفظ الرب مصرنا الحبيبة وشعبنا الكريم كل الأيام».