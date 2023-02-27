أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع عيار 21 بمحلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعا طفيفا في نهاية تعاملات اليوم، حيث وصل عيار 21 إلى نحو 1670 جنيها للبيع، وهو الذي يحرص الناس على شرائه عند الزواج وحفلات الخطوبة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز أسعار الذهب اليوم في مصر والأعيرة المختلفة ومنها عيار 21 في محال الصاغة اليوم الاثنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر محليا في ظل التراجع العالمي لأسعار الذهب، وجاءت الأسعار كالتالي:

- عيار 24 سجل نحو 1909 جنيهات للبيع، بينما سجل للشراء نحو 1915 بعدما سجل في بداية اليوم نحو 1920 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

- فيما سجل عيار 21، للبيع نحو 1,670 جنيها وللشراء 1,676 جنيها، بعدما سجل في بداية اليوم نحو 1680 جنيها للشراء.

- عيار 18، سجل نحو بيع 1,431 شراء 1,437 جنيها بعدما سجل في بداية اليوم نحو 1431 جنيهًا للبيع، في مقابل 1440 جنيها للشراء.

-عيار 22، سجل نحو بيع 1,750 جنيها شراء 1,756 جنيها بعدما سجل في بداية اليوم نحو 1750 جنيهًا للبيع، في مقابل1760 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو13,360 جنيها للبيع، فيما سجل للشراء نحو 13,408 جنيهات.