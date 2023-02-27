«خطة النواب»: تخفيض جمارك سيارات المصريين بالخارج يسهم في تقليل الأسعار

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تخفيض 70% من الجمارك لسيارات المصريين بالخارج وإعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية، سيحقق عدة منافع اقتصادية.

رئيس خطة النواب

وأوضح فخري الفقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مشروع القانون سيسهم في انخفاض أسعار السيارات بالسوق المصري وسيزيد من حجم الموديلات بالسوق، ما يحقق توزان بمسألة العرض والطلب، وسقضي على حالة الارتفاع الجنونية التي أصابت سوق السيارات المصرية خلال الفترة الأخيرة.

فخري الفقي: مشروع القانون سيوفر العملة الدولارية

وأضاف أنه يساعد في توفير العملة الدولارية للمصرف المصري وذلك من خلال الوديعة الدولارية التي ألزم بها القانون المواطن صاحب السيارة المستوردة بإيداعها، والتي تمثل 30% فقط من قيمة الجمارك الأصلية ليستردها بعد 5 سنوات.

وبسؤاله عن عدد السيارات المستحق للمواطن المقيم بالخارج استيرادها قال رئيس خطة النواب القانون حدد سيارة واحدة لكل مواطن.

مجلس النواب

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة، اليوم، على تخفيض 70% من الجمارك لسيارات المصريين بالخارج، وإعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية، حيث يسدد المصري في الخارج 30% فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية، يستردها بعد 5 سنوات.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال.