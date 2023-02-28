غلق أنشطة مخالفة ومطعم شهير بمدينة نصر

شن حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة بقيادة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، حملة لمراجعة تراخيص المحلات والمطاعم والأنشطة التجارية واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار استكمال الجهود اليومية المبذولة لغلق المحلات التجارية المخالفة، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم شهير بعمارات رابعة الاستثماري جولف لإدارته بدون ترخيص.

كما واصل حي شرق مدينة نصر حملاته لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات ولا سيما مخالفات المحلات تم غلق وتشميع أكثر من محل بلاستيشن بشارع إبراهيم نوار بسبب التشغيل بدون ترخيص.

غلق أنشطة مخالفة

وفي سياق متصل، قام حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المحال لمتابعة الأنشطة التجارية، وتم غلق وتشميع ورشة نجارة ومحل الوميتال وترزى ومنجد أفرنجي بعمارات الفتح حى السفارات لإدارتهم بدون ترخيص.

التوسع في منافذ السلع

من ناحية أخرى، واصلت أجهزة محافظة القاهرة متابعة عمل المحال وإزالة الإشغالات والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع إعاقة المارة بالشوارع والميادين، علاوة على زيادة التوسع في منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكل أحياء القاهرة حيث يتم العمل على فتح 100 منفذ من منافذ المواطن أولا ضمن استعدادات شهر رمضان، علاوة على وجود نحو 2600 منفذ ثابت لبيع السلع بمختلف الأحياء لتخفيف العبء عن المواطنين لتوفير السلع بأسعار مناسبة.