حملة لمراجعة تراخيص أكشاك شوارع محافظة القاهرة

تشهد أحياء محافظة القاهرة مراجعة تراخيص الأكشاك الموجودة بالشوارع والتأكد من وجود رخصة بشأنها، وذلك من خلال لجان التراخيص بالأحياء واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين.

وشهد حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، وإلهام إسماعيل، سكرتير حى شرق مدينة نصر، حملة على جميع الأكشاك المتواجدة حالياً بشوارع الحي بالتنسيق مع إدارة الإشغالات لمراجعة كل تصاريح الأكشاك المتواجدة بالمعاينة على أرض الواقع ومراعاة الالتزام التام بشروط التراخيص الصادرة لها لضبط الأداء ومنع أي تجاوزات أو مخالفات على أرض الواقع.

رفع الإشغالات

من ناحية أخرى، شنت أجهزة حي شرق مدينة نصر بالقاهرة حملة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات لإزالة رفع إشغالات محل خضروات بعمارات الفردوس، وجارٍ متابعة ورفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحى، واستمرار الحملة لإزالة كل صور الاشغالات التى تعوق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الجمالى والحضارى للحى.