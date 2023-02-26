أماكن تحليل الزواج في محافظة القاهرة 2023.. ومواعيد العمل

حددت وزارة الصحة بالتنسيق مع محافظة القاهرة ومديرية الشئون الصحية، أماكن تحليل الزواج، لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج على مستوى الجمهورية، منها القاهرة.

أماكن فحص المقبلين على الزواج

ومن أماكن تحليل الزواج بمحافظة القاهرة وفق تقرير صادر عن المحافظة، كالآتي:

- في حي النزهة مركز طبي المحكمة.

- مركز الزهراء في مصر القديمة.

- مركز طب طرة في حي طرة.

- مركز طبي 5 في 15 مايو.

- مركز الأسمرات 2 بالمقطم.

- مركز طبي المعصرة في المعصرة.

- مركز الخبيري في المعادي.

- مركز التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

- مركز التبين أول في حي التبين.

- مركز أطلس في حلوان.

- رعاية الطفل بالعباسية بنطاق حي الوايلي.

- عيادة ألماظة الشاملة بمصر الجديدة.

- رعاية طفل الموسكي بحي الموسكي.

- مركز عابدين في حي عابدين.

- مركز الحي الثالث في مدينة بدر.

- مركز باب الشعرية، ومركز منشأة ناصر، ومركز طبي الأميرية ، ومركز طبى سراي القبة بالزيتون، ومركز طبي صقر قريش بنطاق البساتين، ومركز طبي الدلتا بحى السلام 1، ومركزالنهضة القديمة بحى السلام 2، والمركز التخصصي بالشرابية، ورعاية طفل الترعة بشبرا، ومركز طبى الحى السابع بمدينة نصر شرق، وصحة الأسرة بحى عين شمس، ومركز التونسي الحضري بحي الخليفة.

- مركز حضري الدراسة بحي وسط القاهرة، ومركز طبي دار السلام، والمركز الحضري بروض الفرج، ومركز الخليج بحدائق القبة، ومركز الجلاء ببولاق، ومركز طبي الحي السادس غرب مدينة نصر، ومركز طبى الأندلس بالمرج، ومركز الفجالة بحي الأزبكية.

مواعيد تحليل الزواج

وفى سياق متصل، أشارت وزارة الصحة والسكان إلى مواعيد عمل الوحدات الصحية في مبادرة فحص المقبلين على الزواج، إذ تجرى بشكلٍ يومي عدا الجمعة الإجازة الرسمية، ومواعيد العمل تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ومدة صلاحية الشهادة 6 شهور.