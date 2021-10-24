مصرع عامل محارة أثناء «تشطيب» شقته صعقا بالكهرباء في الفيوم

واقعة مؤلمة تسببت في حزن أهالي قرية الروضة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعدما دخل طالب لم يبدأ العقد الثاني من عمره بعد، إلى شقته التي يعمل على تشطيبها كلما امتلك مالاً، ليُنهيها ويتزوج مبكراً ويكوّن أسرة.

وهذه المرة، قرر مصطفى أن يقوم بعمل المحارة في شقته ويُنهيها إلا أنّ القدر لم يمكنه من تحقيق أحلامه، حيث لقي مصرعه بعدما لامس سلكا كهربائيا عارٍ لم يره خلال عمله في المحارة، فصعقته الكهرباء ليسقط جثة هامدة في منتصف شقته، وتنتهي أحلامه التي لطالما رسمها في خياله.

بلاغ بمصرع شاب صعقاً بالكهرباء

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بمصرع شاب إثر إصابته بصعق كهربائي من أحد الأسلاك العارية التي لامسها دون أن يأخذ باله خلال قيامه بأعمال المحارة في شقته بقرية الروضة بنطاق المركز.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبينّ وجود جثة الشاب مصطفى محمد عطية، 19 سنة، طالب ومقيم بقرية الروضة بنطاق المركز، في منتصف شقته بالطابق الثاني بمنزل أسرته.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية

ونُقلت جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي حضرت وعاينت الجثة، وصرحت بتسليم جثة الشاب لذويه لتشييعها إلى مثواها الأخير.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأجريت التحريات التي أكدت أنّ المجني عليه كان يعمل في المحارة لتشطيب شقته، ولكن صعقه سلك كهرباء مكشوف فسقط جثة هامدة على الفور، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.