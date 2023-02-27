اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر وقطر «أخوّة وعلاقات راسخة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:-

- توافق بين البلدين على تعزيز التعاون.. مصر وقطر «أخوّة وعلاقات راسخة»

- «تميم»: «القاهرة والدوحة أشقاء».. وللمصريين دور إيجابي كبير في النهضة القطرية.. والفترة المقبلة ستشهد زيادة في استثماراتنا بمصر

- «مدبولي»: تطوير التبادل التجاري ليناسب طموحات البلدين.. و«آل ثاني»: نرحب بتوسيع التعاون فى التصنيع الدوائى والأنشطة العقارية

- زيارة مرتقبة لوفد المستثمرين القطريين للمناطق الحرة و«اقتصادية قناة السويس».. وعقد منتدى الأعمال في الربع الثاني من العام الجاري

- مصـرسـوريا .. دعوات للمّ الشمل

- «الأسد»: نثمِّن مبادرة «السيسي» بالتواصل معنا بعد الزلزال.. ونشكر مصر على حسن استضافة السوريين

- رئيس «النواب»: عودة «دمشق» إلى محيطها ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك

- «بايدن»: نقدر جهود «السيسي» في إنجاح «اجتماع العقبة»

- مطران شبرا الخيمة: البابا صاحب قرار زيارة المملكة والسعودية لا تعرف التفرقة الدينية

- ساحلي ومانجاوي.. أهلاوي وزملكاوي شهدوا لك يا إسماعيلاوي

- «أصفر وأزرق سماوي».. قصة قميص «الدراويش» من غصن السلام لتعديل لونه وسر «السبعة» التي تزينه

- «سامبا الكرة المصرية».. من منافس قوى للأهلى والزمالك لمصارعة الأزمات ومحاولات الخروج من الكبوة.. كلنا معك

- «السيسي»: اتباع أرقى المعايير لانتقاء المتقدمين للوظائف

- الرئيس يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا زيادة الاستثمارات في الطاقة وصناعة السيارات.. ودعم التعاون ثقافياً وتعليمياً

- قصة «البريمو» الذي صنع المجد لمصر والعرب داخل القارة.. وحكاية مباراة «كاملة العدد» في استاد القاهرة

- قصص تُروى بالدموع على رحيل «حازم ورضا وأغا» في عز مجدهم

- «شحتة وسامبو والعربي وأبوجريشة وبازوكا».. كرة القدم تتحدث بلغة «الحرفنة»

- تاريخ يروي للأجيال من رحلات وطنية عظيمة للدراويش لصالح المجهود الحربي والمهجّرين.. ودرع العمل الوطني شهادة فخر على «الجبين»

- علي أبوجريشة: نمر بظروف صعبة ولا أحد يصدق ما وصلنا إليه.. والجهاز الفني قادر على الخروج من المحنة الحالية واللاعبون عناصر مميزة

الصفحة الثانية:-

- كنا فين وبقينا فين .. 8 سنوات من الارتقاء بالقوة الناعمة في مصر

- مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس يكشف لأول مرة كواليس «أول قداس» لعيد الميلاد في السعودية

- الأنبا مرقس: أقمناه في يناير الماضى.. واحتفال عيد الميلاد كان مبهجاً

الصفحة الثالثة:-

- «تميم»: «القاهرة والدوحة أشقاء».. وللمصريين دور كبير في النهضة القطرية

- أمير قطر: حريصون على تعزيز العلاقات.. والفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم استثماراتنا بمصر

- جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية ألقتا بظلالهما على كل دول العالم وإمكانيات مصر كبيرة جداً

- توافق على تعزيز التبادل التجاري والتعاون في «الهيدروجين الأخضر»

- خبراء: تحولات وتطورات جذرية في العلاقات الاقتصادية منذ يناير 2021

- علاقات إيجابية تسير بوتيرة طيبة

الصفحة الرابعة:-

- «الأسد»: نثمِّن مبادرة «السيسي» بالتواصل معنا.. ونشكر مصر على حسن استضافة السوريين

- رئيس «النواب»: عودة سوريا إلى محيطها ركيزة أساسية للعمل العربي

- سوريون في مصر: عايشين الأمان في حضن «أم الدنيا»

- السفير محمد العرابي: الرئيس السيسي أكد أن مصر مهتمة بصيانة ووحدة الأراضي السورية

الصفحة الخامسة:-

- الوطن تواصل سلسلة تاريخ الأندية الشعبية وتفتش في سجلات الزمن الجميل داخل «الدراويش» وتدعو لإنقاذ برازيل الكرة المصرية

- ما بين حريف وغاوي .. العب يا إسماعيلاوي

- «أصفر وأزرق سماوي»

- قصة قميص «الدراويش» من غصن السلام لسر «السبعة» التي كانت تزينه.. وتعديل لونه إلى الأسود حزناً بعد «67»

الصفحة السادسة:-

- «بريمو مصر» الأول أفريقياً.. جمهور الأهلي يشجع في مدرجات استاد القاهرة.. والمكافآت: راتب شهري لكل لاعب قيمته «5 جنيهات»

- «لو كانت الأزمات رجلاً لقتلته»الدراويش من منافس للأهلي والزمالك على القمة المصرية لمحاولات العودة لزمن الكبار

- «الحريفة» قصص بالدموع .. «حازم ورضا وأغا» رحلوا فى عز تألقهم .. و«درويش» خسر حياته لإنقاذ الفريق

- علي أبوجريشة فاكهة الكرة يتحدث عن الأسباب والإنقاذ: النادي لن يضيع

الصفحة السابعة:-

- «الجبهة الكروية» تحكي قصصاً وطنية

- تاريخ يروي للأجيال من رحلات وطنية عظيمة للدراويش لصالح المجهود الحربي والمهجّرين.. ودرع العمل الوطني شهادة فخر على «الجبين»

- «أوتاكا» ملك الهدافين.. «تراوري» بطل المفاجآت.. و«أنطوي» صاحب بصمة خاصة

- «شحتة والعربي وسامبو وأبوجريشة وبازوكا».. الكرة تعزف أجمل الألحان

- «عمارة وباوزكا» يحددان طريق الخروج من الكبوة: دعم مادي عاجل.. تكاتف كل الجهود.. ومنح الفرصة للشباب

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- هل كتب الأهلي نهاية معلول؟

- الإصابات تضرب الفريق.. تغييرات في التشكيل أمام الداخلية.. و«سافيو» يطلب العودة

- أساطير الكرة بالعالم يرسمون بسمة خاصة للأطفال

- «فيريرا» يعيد حساباته في تشكيل الزمالك.. والفرصة تولد أمام «بلحاج»

- صدام قوي بين إنبي والمصري.. ومواجهة خارج التوقعات بين سيراميكا والبنك الأهلي