اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر وقطر «أخوّة وعلاقات راسخة»
كتب:
محمود البدوي
08:58 م | الإثنين 27 فبراير 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى:-
- توافق بين البلدين على تعزيز التعاون.. مصر وقطر «أخوّة وعلاقات راسخة»
- «تميم»: «القاهرة والدوحة أشقاء».. وللمصريين دور إيجابي كبير في النهضة القطرية.. والفترة المقبلة ستشهد زيادة في استثماراتنا بمصر
- «مدبولي»: تطوير التبادل التجاري ليناسب طموحات البلدين.. و«آل ثاني»: نرحب بتوسيع التعاون فى التصنيع الدوائى والأنشطة العقارية
- زيارة مرتقبة لوفد المستثمرين القطريين للمناطق الحرة و«اقتصادية قناة السويس».. وعقد منتدى الأعمال في الربع الثاني من العام الجاري
- مصـرسـوريا .. دعوات للمّ الشمل
- «الأسد»: نثمِّن مبادرة «السيسي» بالتواصل معنا بعد الزلزال.. ونشكر مصر على حسن استضافة السوريين
- رئيس «النواب»: عودة «دمشق» إلى محيطها ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك
- «بايدن»: نقدر جهود «السيسي» في إنجاح «اجتماع العقبة»
- مطران شبرا الخيمة: البابا صاحب قرار زيارة المملكة والسعودية لا تعرف التفرقة الدينية
- ساحلي ومانجاوي.. أهلاوي وزملكاوي شهدوا لك يا إسماعيلاوي
- «أصفر وأزرق سماوي».. قصة قميص «الدراويش» من غصن السلام لتعديل لونه وسر «السبعة» التي تزينه
- «سامبا الكرة المصرية».. من منافس قوى للأهلى والزمالك لمصارعة الأزمات ومحاولات الخروج من الكبوة.. كلنا معك
- «السيسي»: اتباع أرقى المعايير لانتقاء المتقدمين للوظائف
- الرئيس يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا زيادة الاستثمارات في الطاقة وصناعة السيارات.. ودعم التعاون ثقافياً وتعليمياً
- قصة «البريمو» الذي صنع المجد لمصر والعرب داخل القارة.. وحكاية مباراة «كاملة العدد» في استاد القاهرة
- قصص تُروى بالدموع على رحيل «حازم ورضا وأغا» في عز مجدهم
- «شحتة وسامبو والعربي وأبوجريشة وبازوكا».. كرة القدم تتحدث بلغة «الحرفنة»
- تاريخ يروي للأجيال من رحلات وطنية عظيمة للدراويش لصالح المجهود الحربي والمهجّرين.. ودرع العمل الوطني شهادة فخر على «الجبين»
- علي أبوجريشة: نمر بظروف صعبة ولا أحد يصدق ما وصلنا إليه.. والجهاز الفني قادر على الخروج من المحنة الحالية واللاعبون عناصر مميزة
الصفحة الثانية:-
- كنا فين وبقينا فين .. 8 سنوات من الارتقاء بالقوة الناعمة في مصر
- مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس يكشف لأول مرة كواليس «أول قداس» لعيد الميلاد في السعودية
- الأنبا مرقس: أقمناه في يناير الماضى.. واحتفال عيد الميلاد كان مبهجاً
الصفحة الثالثة:-
- «تميم»: «القاهرة والدوحة أشقاء».. وللمصريين دور كبير في النهضة القطرية
- أمير قطر: حريصون على تعزيز العلاقات.. والفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم استثماراتنا بمصر
- جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية ألقتا بظلالهما على كل دول العالم وإمكانيات مصر كبيرة جداً
- توافق على تعزيز التبادل التجاري والتعاون في «الهيدروجين الأخضر»
- خبراء: تحولات وتطورات جذرية في العلاقات الاقتصادية منذ يناير 2021
- علاقات إيجابية تسير بوتيرة طيبة
الصفحة الرابعة:-
- «الأسد»: نثمِّن مبادرة «السيسي» بالتواصل معنا.. ونشكر مصر على حسن استضافة السوريين
- رئيس «النواب»: عودة سوريا إلى محيطها ركيزة أساسية للعمل العربي
- سوريون في مصر: عايشين الأمان في حضن «أم الدنيا»
- السفير محمد العرابي: الرئيس السيسي أكد أن مصر مهتمة بصيانة ووحدة الأراضي السورية
الصفحة الخامسة:-
- الوطن تواصل سلسلة تاريخ الأندية الشعبية وتفتش في سجلات الزمن الجميل داخل «الدراويش» وتدعو لإنقاذ برازيل الكرة المصرية
- ما بين حريف وغاوي .. العب يا إسماعيلاوي
- «أصفر وأزرق سماوي»
- قصة قميص «الدراويش» من غصن السلام لسر «السبعة» التي كانت تزينه.. وتعديل لونه إلى الأسود حزناً بعد «67»
الصفحة السادسة:-
- «بريمو مصر» الأول أفريقياً.. جمهور الأهلي يشجع في مدرجات استاد القاهرة.. والمكافآت: راتب شهري لكل لاعب قيمته «5 جنيهات»
- «لو كانت الأزمات رجلاً لقتلته»الدراويش من منافس للأهلي والزمالك على القمة المصرية لمحاولات العودة لزمن الكبار
- «الحريفة» قصص بالدموع .. «حازم ورضا وأغا» رحلوا فى عز تألقهم .. و«درويش» خسر حياته لإنقاذ الفريق
- علي أبوجريشة فاكهة الكرة يتحدث عن الأسباب والإنقاذ: النادي لن يضيع
الصفحة السابعة:-
- «الجبهة الكروية» تحكي قصصاً وطنية
- تاريخ يروي للأجيال من رحلات وطنية عظيمة للدراويش لصالح المجهود الحربي والمهجّرين.. ودرع العمل الوطني شهادة فخر على «الجبين»
- «أوتاكا» ملك الهدافين.. «تراوري» بطل المفاجآت.. و«أنطوي» صاحب بصمة خاصة
- «شحتة والعربي وسامبو وأبوجريشة وبازوكا».. الكرة تعزف أجمل الألحان
- «عمارة وباوزكا» يحددان طريق الخروج من الكبوة: دعم مادي عاجل.. تكاتف كل الجهود.. ومنح الفرصة للشباب
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- هل كتب الأهلي نهاية معلول؟
- الإصابات تضرب الفريق.. تغييرات في التشكيل أمام الداخلية.. و«سافيو» يطلب العودة
- أساطير الكرة بالعالم يرسمون بسمة خاصة للأطفال
- «فيريرا» يعيد حساباته في تشكيل الزمالك.. والفرصة تولد أمام «بلحاج»
- صدام قوي بين إنبي والمصري.. ومواجهة خارج التوقعات بين سيراميكا والبنك الأهلي