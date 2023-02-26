اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «وصباح الخير يا سينا»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-وصباح الخير يا سيناء

-الرئيس يستعرض في احتفالية كبرى اصطفاف المعدات المشاركة في خطة تنمية أرض الفيروز

-«السيسي»: قضينا على الإرهاب حين اجتمع الجيش والشرطة وأبناء سيناء على قلب رجل واحد

-الحكومة تنفذ خطة لطرح 32 شركة حكومية في البورصة

-الطروحات الحكومية.. خطوة لتمكين القطاع الخاص

-وزير التجارة: مصر حريصة على تحقيق التكامل الصناعي العربي

-«التنسيقية» تشارك في افتتاح معرض «ديارنا»

-مباحثات مع البنك الأوروبي لدعم التحول الرقمي

الصفحة الثانية

-«الحرب الكيميائية» توقع بروتوكول مع جامعة المنصورة

-انطلاق «فحص المقبلين على الزواج» في 300 مركز ووحدة طبية

-«الداخلية» توسع قوافلها لتوفير السلع بأسعار مخفضة

-«التموين»: اللحوم في المجمعات بـ 165 جنيها

-«التخطيط»: إتاحة منصة إقليمية لتوعية بمفاهيم الاستدامة في عالمنا العربي

-وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لتطوير حديقة الأزبكية

-«غير حياتك».. مبادرة تؤهل الشباب لسوق العمل

-«حسان» طفل «متلازمة داون» يفوز بذهبية كأس مصر في السباحة

الصفحة الثالثة

-«تعمير سيناء».. عبور جديد

-«السيسي» يحدد محاور التنمية.. «إزالة المتفجرات وتوفير الخدمات والإنتاج»

-الرئيس: تمكنا من القضاء على الإرهاب بفضل الله حين اجتمع الجيش والشرطة وأبناء سيناء على قلب رجل واحد.. والمصريون شعب واع وتصدى للأكاذيب والشائعات وآخرها بيع قناة السويس بتريليون دولار.. وشركات أبناء سيناء لها الأولوية في تنفيذ مشروعات التنمية.. والتواصل مع مشايخ القبائل يجب أن يتم على أعلى مستوى.

الصفحة الرابعة

-رئيس الوزراء: خطة التنمية تقوم على الزراعة واستصلاح الأراضي والنهوض بالصناعة والسياحة

-قائد الجيش الثاني الميداني: القضاء على الإرهاب كان ضرورة ملحة

-أصحاب الشركات يستعرضون مشروعاتهم وتجاربهم الناجحة في «شبه الجزيرة»

الصفحة الخامسة

-نواب: تنمية سيناء إنجاز للمستقبل وانطلاق للتنمية الشاملة

-تكريم رئاسي للمتميزين من أبناء سيناء في احتفالية «التنمية وإعادة الإعمار»

-الأهالي: نشهد تنمية حقيقية لأول مرة منذ 40 عاما تحت راية «الجمهورية الجديدة»

الصفحة السادسة

-الطروحات الحكومية.. خطوة لـ «تمكين القطاع الخاص»

-«خطة تنفيذ الطروحات».. تطبيق عملي لـ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

-رئيس «كابيتال هولدنج»: نتوقع زيادة في رأس المال السوقي وحجم البورصة المصرية بالمنطقة

الصفحة السابعة

-خبراء: «البرنامج» نقطة انطلاقة للبورصة.. ويجذب استثمارات أجنبية.. ويوفر الأموال لاستكمال التنمية

-تجارب دولية للتخارج في إنجلترا وإسبانيا.. و«أرامكو» السعودية أشهر النماذج عربيا

-الخبير الاقتصادي: «الطروحات» تعظم العائد من الأصول المملوكة للدولة.. ومردودها إيجابي على الاقتصاد

الصفحة الثامنة

-محاولة تعديل الأوضاع.. غرامات مالية ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل مع صن داونز.. وتأكد غياب محمود متولي عن لقاء الداخلية

-ترتيب الأوراق.. «فيريرا» يعيد حساباته لتجهيز الفريق لمباراتي بيراميدز والترجي في الدوري والبطولة الأفريقية

-تصحيح المسار.. «الدوري»: المحلة يستضيف أسوان والطلائع يبحث عن فوزه الأول

-من الأفضل؟.. «صلاح» يغيب عن ترشيحات جوائز «ذا بيست».. و«ميسي» المرشح الأوفر حظا.. ونجوم المونديال يسيطرون على الحفل