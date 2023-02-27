قناة DMC تُبرز تقرير «الوطن».. «وصباح الخير يا سينا»

استعرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، على قناة DMC، التقرير المنشور في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «وصباح الخير يا سينا»، حيث قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ يوم أمس شهد يوما من أيام مصر العظيمة، حيث تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصطفاف المعدات المشاركة في خطة الدولة لتنمية سيناء.

وأضاف عبدالراضي، أنّ سيناء شهدت عملية عسكرية استمرت عدّة سنوات لاسترداد حق الشهيد، متابعا: «الإرهاب كما أشار الرئيس السيسي بخطابه أمس لم يكن مانعا للتنمية فقط، وإنّما كان مانعا للحركة والحياة».

وأبرز برنامج «8 الصبح» تقريرا آخر بجريدة «الوطن» جاء بعنوان «الداخلية توسّع قوافلها لتوفير السلع بأسعار مخفضة»، وتضمّن مشاركة 21 سلسلة تجارية في مبادرة «كلنا واحد» بإجمالي 1074 فرعًا.