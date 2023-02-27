المسلماني لـ الحياة: عبد الرزاق جرما لاجئ تنزاني حقق نجاحا في أوروبا

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن التنزاني الأديب عبد الرزاق جرما، من أصل يمني وحصل على جائزة نوبل، وعانى من معاناة الأقليات وهرب إلى بريطانيا وأصبح أستاذا للأدب وكتب باللغة الإنجليزية، وأصبح من كبار الأدباء في بريطانيا، إلى أن حصل على جائزة نوبل بعد سنوات من الفقر والحرمان والاضطهاد بتنزانيا في مواجهة الغزو الألماني.

ثاني إفريقي يحصل على جائزة نوبل في الأدب

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على فضائية الحياة، أن عبد الرازق جرما تغلب على كل التحديات وأصبح ثاني إفريقي يحصل على جائزة نوبل في الأدب: «لم يصدق أنه حصل على الجائزة التي حصدها العمالقة في الأدب، وكان بالنسبة له خبر مفاجئ، ويرى أن أوروبا يجب أن تعامل اللاجئين بشكل أفضل، لأنهم قادرين على إفادة القارة الأوروبية بشكل مختلف ولديهم مواهب وطاقة ومهارات كثيرة».

الأعمال الأدبية تمت ترجمتها إلى العربية

وأشار المسلماني إلى أن عبد الرزاق جرما لديه العديد من الأعمال الأدبية التي تمت ترجمتها إلى العربية؛ ومنها رواية طريق الحجاج، التي كتبها عام 1988 في بريطانيا وتتحدث عن شخص سافر لبريطانيا وعمل ممرضا وتزوج وأصبح جزءا من المجتمع ولكنه واجه تطرف العنصريين الأوروبيين، وتلقى دعم من يؤمنون بالحرية الإفريقية.