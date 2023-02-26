أحمد المسلماني: تقييم الإنسان بما يملك أسوأ ما في الحضارة المعاصرة

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن جملة «قل لي كم تملك في البنك أقل لك من أنت»، مؤكدًا: «جملة قاسية جدا، لكنها تعبر عن العولمة المتطرفة والرأسمالية المتطرفة في عالم اليوم، إذ أنّ أسوأ ما في الحضارة المعاصرة هو أن الإنسان يقدر بما يملك».

الفيلسوف الفرنسي ادغار موران

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى» على قناة الحياة: «الفيلسوف الفرنسي الكبير ادغار موران عاش 102 سنة ولا يزال على قيد الحياة، فله أكثر من كتاب ومذكرات جميلة عنوانها الذكريات تأتي لملاقاتي».

وتابع الإعلامي: «له كتاب رائع أيضا اسمه من أجل سياسة حضارية يتحدث فيه عن أن التكنولوجيا والعلم في الغرب أمر عظيم جدا، حيث قضت على أصولية متطرفة، لكنها تسببت في ظهور أصولية رأسمالية متطرفة، وأن الغرب أصبح يعاني من انفصال بين القيم والوضع الاقتصادي».

تقييم الأشخاص في الحضارة المعاصرة

وأكد: «يقول في الكتاب قل لي كم تملك في البنك أقل لك من أنت، فلو كان لدينا رجل عظيم لكنه لا يمتلك الأموال لن يكون عظيما، والعكس صحيح، هذا التقييم أكبر عيب في الحضارة المعاصرة رغم كل هذا التقدم العظيم وما نرى من تطور في الطب والاقتصاد والتكنولوجيا».