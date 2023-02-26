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أحمد المسلماني: حي بولاق أبو العلا لعب دورا كبيرا في مقاومة الحملة الفرنسية

كتب:

شريف سليمان
09:38 م | الأحد 26 فبراير 2023
الإعلامي أحمد المسلماني

الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن بولاق أبو العلا حي عريق كان له دور كبير في ثورة القاهرة الثانية ضد الحملة الفرنسية على مصر.

زلزال 1992

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى» على قناة الحياة: «هذا الحي العريق به مسجد أبو العلا منذ مئات السنوات، عندما حدث زلزال 1992 كان أكثر الأحياء تضررا، إذ يرجع عمره إلى قرون وشهد أول مطبعة في مصر والشرق الأوسط، وأصبح غير قادر على البقاء».

وتابع الإعلامي، أن الشكل العام لهذا الحي لم يكن مناسبا للحياة في القرن العشرين أو الحادي العشرين، لذلك فإن الرئيس السيسي رأى أن يوجه الحكومة إلى تطوير مثلث ماسبيرو، وأن يتحول إلى مثلث ذهبي.

إعادة بناء مثلث ماسبيرو على مساحة 40 فدانا 

وأوضح: «بدأت عملية إعادة بناء هذا المكان على مساحة 40 فدانا، هذا المثلث في قلب القاهرة يطل على النيل بجوار ميدان التحرير ووزارة الخارجية وماسبيرو ودار المعارف والقنصلية الإيطالية ومعالم كثيرة أخرى، وبالتالي كان من الضروري تطويره، كما سيتم تطويره كي يكون منطقة سكنية وتجارية وترفيهية رائعة».

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