أحمد المسلماني: منطقة مثلث ماسبيرو تحولت من العشوائية لـ رمز للحداثة

أشاد الإعلامي أحمد المسلماني، بجهود الحكومة المصرية في تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أن منطقة بولاق أبو العلا حي عريق كان له دور كبير في ثورة القاهرة الثانية ضد الحملة الفرنسية على مصر، مؤكدًا أن مثلث ماسبيرو الذي تضرر من زلزال 1992 يتحول لمثلث ذهبي.

منطقة مثلث ماسبيرو أصبحت ذات شكل حضاري

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، الذي يعرض على شاشة «الحياة»، أن منطقة مثلث ماسبيرو أصبحت ذات شكل حضاري والآن رمزا للحداثة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمسجد أبو العلا تم بناؤه منذ مئات السنوات، ولكنه أكثر الأحياء تضررا في زلزال 1992، ولم يعد قادرا على البقاء.

توجيهات الرئيس السيسي بتطوير المنطقة

وتابع الإعلامي أحمد المسلماني: «لذلك كانت توجيهات الرئيس السيسي بتطوير المنطقة، ولسنوات طويلة كانت تمثل منطقة ماسبيرو تحديا كبيرا نظرا لاحتوائها على مجموعة من أهم المباني مثل مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري ومبنى وزارة الخارجية، وفي نفس الوقت احتوت هذه المنطقة على مساحة ضخمة من المباني العشوائية، فكان خطة الدولة النهوض بالمنطقة ورفع كفاءة الأماكن المحيطة بها».