كيفية تقديم شكوى لوزارة التضامن الاجتماعي.. إليك 4 وسائل اتصال

تستقبل وزارة التضامن كل الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، وذلك من خلال الخط الساخن للوزارة أو عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أو موقعها الرسمي، ويجرى استقبال الشكاوى بوحدات الشئون الاجتماعية والإدارات.

تخصيص خط ساخن لشكاوى تكافل وكرامة

وفيما يتعلق بتقديم شكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي، والخاصة ببرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، أوضحت التضامن أنه جرى تخصيص الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680، ويمكن من خلاله الاستعلام عن تكافل وكرامة، أو معرفة كيفية حجز خط «وي» بالمجان، أو تقديم شكوى خاصة ببطاقة تكافل وكرامة ، أو على البريد الإلكتروني tk.grievance@moss.gov.eg.

وتؤكد التضامن على موقعها الرسمي أنه يمكن للمواطن الدخول على موقع الوزارة، والاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وتسجيل الشكوى الخاصة به وطباعتها.

تخصيص خط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439

وأضافت وزارة التضامن الإجتماعى أنه جرى تخصيص خط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439، وذلك للإبلاغ عن أي حالات بلا مأوى، موضحة أن فرق التدخل السريع تقوم بفحص شكاوى المواطنين، لتحديد أماكن التواجد، ثم التحرك على الفور للتعامل معه الحالة.

تخصيص خط ساخن لشكاوى بطاقة الخدمات

ويمكن للمواطنين من ذوي الهمم تقديم شكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الاتصال على أرقام الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة «15044».