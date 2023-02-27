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كيفية تقديم شكوى لوزارة التضامن الاجتماعي.. إليك 4 وسائل اتصال

كتب:

أسماء زايد
11:36 م | الإثنين 27 فبراير 2023
وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي

تستقبل وزارة التضامن كل الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين،  وذلك من خلال الخط الساخن للوزارة أو عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أو موقعها الرسمي، ويجرى استقبال الشكاوى بوحدات الشئون الاجتماعية والإدارات.

تخصيص خط ساخن لشكاوى تكافل وكرامة 

وفيما يتعلق بتقديم شكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي، والخاصة ببرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، أوضحت التضامن أنه جرى تخصيص الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680،  ويمكن من خلاله الاستعلام عن تكافل وكرامة، أو معرفة كيفية حجز خط «وي» بالمجان، أو تقديم شكوى خاصة ببطاقة تكافل وكرامة ، أو على البريد الإلكتروني tk.grievance@moss.gov.eg.

وتؤكد التضامن على موقعها الرسمي أنه يمكن للمواطن الدخول على موقع الوزارة، والاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وتسجيل الشكوى الخاصة به وطباعتها.

تخصيص  خط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439

وأضافت وزارة التضامن الإجتماعى أنه جرى تخصيص  خط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439، وذلك للإبلاغ عن أي حالات بلا مأوى، موضحة أن فرق التدخل السريع تقوم بفحص شكاوى المواطنين، لتحديد أماكن التواجد، ثم التحرك على الفور للتعامل معه الحالة.

تخصيص خط ساخن لشكاوى بطاقة الخدمات

ويمكن للمواطنين من ذوي الهمم تقديم شكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الاتصال على أرقام الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة «15044». 

 

 

 

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ما هو الخط الساخن تكافل وكرامة؟.. طريقك إلى الشكاوى والاستفسارات

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن «تكافل وكرامة»

خطوات تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022 على موقع وزارة التضامن

خطوات تقديم شكاوى «تكافل وكرامة» على موقع وزارة التضامن الاجتماعي
بقلم أسماء زايد