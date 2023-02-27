المسلماني لـ الحياة: القبض على زعيم مافيا إيطالي بعد مطاردته 30 سنة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك عصابة واحدة في جنوب إيطاليا تمارس الجريمة المنظمة ويصل دخلها السنوي إلى 60 مليار دولار، وكلمة مافيا تطلق على كل عصابة منظمة عالميا، ولكن في جنوب إيطاليا هناك معركة طويلة بين الدولة والعصابات، مضيفا أنه منذ أيام انتشرت حالة من سعادة في إيطاليا بعد القبض على أحد زعماء المافيا بعد هروبه لمدة 30 سنة، وهي من القصص الأسطورية.

صنع مقبرة جماعية لضحاياه

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على فضائية الحياة، أن زعيم المافيا دينارو، الذي تم القبض عليه كان يتباهي بقتل الناس، وأعلن قدرته على صنع مقبرة جماعية لضحاياه، وكان من الصعب الوصول إليه، ووصف بأنه الشخص المستحيل القبض عليه لأنه لم يكن يستخدم أي وسيلة اتصال حديثة وكان تعامله وجها لوجه، وتصدر تعليماته مباشرة ولم يكن يثق في أي شيء.

زعيم المافيا دينارو

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن زعيم المافيا دينارو تمكن من الهرب من الشرطة الإيطالية لمدة 30 عاما، واعتقدوا أنه في دولة أخرى وبحثوا عنه إلى أن وصلوا لمعلومة عن إصابته بمرض معين وحصروا العيادات التي يمكنها علاجه إلى أن وصلوا له، وقدم رئيس الدولة التهنئة للشرطة بهذه المناسبة.