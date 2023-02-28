سامي عبدالراضي يزور الأخبار واليوم السابع ضمن جولته الانتخابية

أجرى الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، والمرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين 2023، جولة في مقار عدد من الصحف، وهي: الأخبار وأخبار اليوم واليوم السابع.

وبدأ «عبدالراضي» جولته بجريدتي الأخبار وأخبار اليوم، ولاقى ترحيبًا من جميع العاملين في المؤسسة العريقة، والذين أعربوا عن خالص حبهم وتأييدهم لقرار ترشحه في انتخابات نقابة الصحفيين، خاصة وأنه بدأ عمله الصحفي في مؤسسة الأخبار.

وكان في استقبال سامي عبدالراضي، الكاتب الصحفي الكبير وليد عبدالعزيز وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ومدير التحرير التنفيذي للأخبار، والكاتب الصحفي الكبير جمال حسين عضو مجلس الإدارة والكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي، وعلاء عبدالهادي رئيس تحرير أخبار الأدب، وهيثم سلامة مساعد رئيس التحرير.

سامي عبدالراضي يزور جريدة اليوم السابع

واستكمل «عبدالراضي» جولته بزيارة موقع اليوم السابع، حيث كان في استقباله، الكاتب الصحفي الكبير أكرم القصاص، رئيس تحرير الجريدة، وعدد من الكتاب ورؤساء التحرير التنفيذيين، وعلى رأسهم دندراوي الهواري، وعبدالفتاح عبدالمنعم وسعيد الشحات ويوسف أيوب ووائل السمري ودينا عبدالعليم نائب رئيس التحرير.

ولاقى «عبدالراضي»، ترحيبًا من الصحفيين الذين أعربوا عن سعادتهم بترشحه، باعتباره تربطه صلة زمالة وصداقة مهنية بأغلب العاملين فيها.

وانتقل إلى الموقع الرياضي «كورة بلس» إذ كان في استقباله كريم عبدالسلام، رئيس التحرير، معربًا عن سعادته بالتجربة الناجحة للموقع الرياضي، مؤكدًا أنه يضع في برنامجه الانتخابي موقف الزملاء الصحفيين في المواقع الإلكترونية من التحاقهم بنقابة الصحفيين.

سامي عبدالراضي يزور موقع صدى البلد

واختتم مدير تحرير الوطن جولته بزيارة موقع صدى البلد، وكان في استقباله رئيس التحرير الكاتب الصحفي أحمد صبري، ورشا عبدالوهاب مدير التحرير، وخالد جمال نائب رئيس تحرير ورئيس قسم الديسك، ومحمود فهمي نائب رئيس تحرير ورئيس قسم البرلمان، ومحمود مخبزي نائب رئيس تحرير ورئيس قسم الرياضة، ونهى نجيب نائب رئيس تحرير ورئيس قسم السوشيال ميديا، وكريم جمال نائب رئيس تحرير ورئيس قسم السيارات والتكنولوجيا، وأحمد سالم رئيس قسم أصل الحكاية، ومحمد إبراهيم نائب رئيس قسم الأخبار، ووفاء نور الدين نائب رئيس قسم الأخبار، وأحمد زهران، ووكريم عاطف ومحمد خالد وعدد من الزملاء بالموقع.

ووجد «عبدالراضي» حفاوة في الاستقبال من الزملاء في صدى البلد، وناقش معهم أبرز الملفات المهمة التي سيضعها على رأس اهتماماته داخل مجلس النقابة.

وأعرب «عبدالراضي» عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين في الأخبار واليوم السابع وصدى البلد، على حسن وحفاوة الاستقبال.

وكان الكاتب سامي عبدالراضي أعلن في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من أعضاء مجلس النقابة، لما يقدمه من خدمات ومساندة للجميع حتى دون وجوده في عضوية المجلس.