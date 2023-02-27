المئات يشيعون جنازة معلم توفي داخل المدرسة في سوهاج

شيع المئات من أهالي قرية المدمر دائرة مركز طما شمالي سوهاج، جثمان مُعلم توفي خلال أداء عمله داخل إحدى المدارس بناحية دائرة المركز، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

وقال محمد عبد الله، مزارع، يقيم بقرية المدمر ناحية مركز طما شمال سوهاج، أن المعلم كان يتمتع بحسن الخلق والأدب، وكان دائما التبسم في وجه الآخرين، محبا لمساعدة الجميع.

وشارك في تشييع الجثمان أعداد كبيرة من المعلمين والطلاب وأهالي القرية، والقرى المجاورة من مركزي طما وطهطا، وسط حالة الحزن والالآم والبكاء على كل الوجوه المشيعين.

مشاركة المواطنين في كل مناسباتهم السعيدة

ويضيف «سيد أحمد» يقيم بناحية القرية أيضًا، أن هذا المعلم من أكثر الشخصيات التي تحرص على مشاركة المواطنين في كل مناسباتهم السعيدة والحزينة.

أصيب بأزمة قلبية حادة

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، تلقت إخطارًا من إدارة طما التعلمية يفيد بوفاة «مصطفى أحمد دياب»، يقيم قرية المدمر، يعمل أخصائي أول تطوير بمدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.