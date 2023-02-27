مصطفى الفقي لـ إيمان الحصري: مصر أكثر دولة دعما وتحملا للقضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، إن مصر أكثر دولة في المنطقة العربية تحملا ودعما للقضية الفلسطينية، وتعتبرها قضيتها.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وأوضح الفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على قناة «dmc»، أن مفتاح القضية الفلسطينية يقع بشكل كبير في الأيادي المصرية والولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: «لذلك تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مرة من قبل في أحداث غزة، ومرة في اتفاق العقبة، والكل يعلم أن مفتاح تحسين العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يكمن في الدبلوماسية المصرية».

نجاح الدبلوماسية المصرية

وتابع: «الدبلوماسية المصرية نجحت إلى حد كبير في تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف، وإسرائيل تمارس أقصى درجات العنف ضد الشعب الفلسطيني في هذه الظروف، ومصر تتصرف بحكمة، ولفتت كل الأنظار إلى أن السلام يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وربما الإسرائيلي أيضا».

نوع من التهدئة ونزع فتيل الانفجار

وأضاف: «اجتماع غزة كان محصلة لهذه الأفكار التي رأت مصر أنها يجب أن تبادر وتشارك فيها وأن تتقدم منها إلى المجتمع الدولي لتحقيق نوع من التهدئة ونزع فتيل الانفجار في هذه المنطقة الحساسة من الشرق الأوسط في ظل هذه الظروف المؤلمة، أقل ما فيها الزلزال المدمر، ونحن الآن نتحدث عن دبلوماسية الزلزال».

وتعليقا على إعادة ترتيب علاقات سوريا بالدول العربية في الفترة المقبلة، قال: «أتوقع ذلك، لا توجد معارضة قوية بالنسبة لعودة سوريا إلى المجموعة العربية لأن تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية كان عملا غير موفق».