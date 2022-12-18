مصطفى الفقي: دور الشباب بالجمهورية الجديدة أساسي ونحن في فترة محورية

نظمت جامعة عين شمس، وأسرة طلاب من أجل مصر المركزية ندوة بعنوان «دور الشباب في الجمهورية الجديدة»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه جامعة عين شمس، وأسرة من أجل مصر المركزية؛ لتقديم نموذج مثالي للشاب المصري الواعي بقضايا الوطن، وتحديات المجتمع وأهدافه المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

دور الشباب في الجمهورية الجديدة أساسي

قال الدكتور مصطفى الفقي، إنّ دور الشباب في الجمهورية الجديدة أساسي: «نحن حالياً في فترة محورية»، مؤكدًا أن العالم يشهد تغيرات كبيرة، وتغيرات على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضاف أنّ مصر أصبحت حالياً هي البناء والرغبة في التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد ومكافحة الإرهاب: «تريد أن تبنى دولة هي الجمهورية الجديدة»، موضحا أن المقصود بالجمهورية الجديدة هو تغيير كثير مما نحن فيه والتركيز على ما يفيد مستقبل الأجيال الجديدة.

مصر أصبحت حالياً هي البناء والرغبة في التغيير

وأوضح: «حاليا يوجد إرادة للشعب المصري في بناء عاصمة جديدة ومحاربة الإرهاب وعقد اتفاقيات إقتصادية تضع الاقتصاد المصري في مكان مشرف»، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالتغيير الحقيقي وهنا دور المؤسسات التعليمية.

وأكد أن كل خدمة لها تكلفة وكل سلعة لها مقابل، مشيداً بالسياسة الخارجية لمصر: « لدينا سياسية خارجية متوازنة وهي من أنجح فصول الحياة السياسة بها توازن وإعتدال وعلاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة في للدفاع والأمن واقتصادية مع روسيا.

وعن تركه منصبه في مكتبة الإسكندرية، طواعية للشباب حتى يكملوا المسيرة، أكد: «أدعو المسؤولين لإتاحة الفرصة للشباب».