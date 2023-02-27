خطة شيطانية وراء قتل عجوز داخل منزلها.. عامل وزوجته وراء ارتكاب الجريمة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عامل وزوجته بتهمة قتل سيدة عجوز داخل منزلها في الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكان المتهمان في جلسة سابقة قد اعترفا بتفاصيل جريمتهما وقيامهما بدخول شقة المجني عليها بحجة المكوث بجوارها في مرضها وقيامهما عقب ذلك بإنهاء حياتها خنقًا وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كواليس الجريمة

أما عن كواليس الجريمة، فقد دارت أحداثها داخل أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية، وكانت بداية الكشف عن الواقعة حينما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بدائرة القسم من شقيق المجنى عليها، يفيد اكتشافه مقتلها داخل منزلها.

وبعد ورود البلاغ انتقل رجال الشرطة إلى المكان، وبإجراء الفحص وعمل التحريات وتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الجريمة، تمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة والوصول لمرتكبيها، وتبين أنه أحد الأشخاص، عامل وزوجته.

تمكن رجال الشرطة من تحديد مكان تواجد المتهمين، وجرى ضبطهما واقتيادهما الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وبمواجهتهما بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابهما للجريمة اعترفا، وأنهما كانا في وقت سابق قد اتفقا مع المجني عليها، وهي سيدة عجوز تتجاوز 70 عاما من عمرها أن يقوما باستئجار شقة داخل العقار المملوك لها والذي تقيم بداخله.

كما تبين أنهما في يوم الجريمة توجها إلى شقتها بالعقار لعلمهما أنها تقيم بمفردها وأخبراها أنهما يريدان الجلوس معها لمساعدتها حيث إنها مريضة، وخلال تواجدهما معها داخل شقتها قاما بالتعدى عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسرقا مشغولاتها الذهبية.

وأمرت جهات التحقيق عقب جلسة تحقيق استمرت ساعات بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية للمتهمين، أوضح حسن شومان المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».