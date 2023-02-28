حكاية مقتل محصل أموال بالشرقية.. 5 متهمين خططوا لسرقته

في جلسة شيطانية جمعت 5 أشخاص داخل منزل أحدهم بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، تبادلوا أطراف الحديث حول حصولهم على المال بأي طريقة، ليصل بهم تفكيرهم الإجرامي للتخطيط لسرقة محصل في شركة فوري لعلمهم المسبق بقيامه بنقل أموال الشركة.

تفاصيل ليلة الدم والسرقة بمشتول السوق

وفي إحدى الليالي المظلمة في شهر أغسطس الماضي، بدأ الجناة في تنفيذ خطتهم، وأعدوا سلاحًا ناريًا، ومسدسًا أحضرهما اثنين منهما، بينما استقل الـ3 الآخرين سيارة وتربصوا للمجني عليه في مركز مشتول السوق، وما أن شاهدوه قادمًا نحوهم مستقلًا دراجة بخارية حاولوا اعتراض طريقه ولكنه حاول الفرار منهم، فصدموه بالسيارة، وسرقوا حقيبة بحوزته كان داخلها 100 ألف جنيه ولاذوا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية تمكنت من ضبهم وتم إحالتهم إلى محكمة حنايات الزقازيق التي أصدرت قرارًا امس بإحالة 3 منهم إلى المفتي، وتأجيل محاكمة اثنين وتحديد جلسة 2 مايو للنطق بالحكم.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل محصل شركة فوري

كان مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز مشتول السوق، بضبط عماد سعيد السيد سعد عتريس، 41 سنة، وعادل فتحي السيد مصطفى، 34 سنة، وأحمد ابراهيم محمود عثمان، 30 سنة، وأحمد سعد أحمد عبدالوهاب، 23 سنة، ومحمد عصام عبدالحليم الشامي، 23 سنة، مقيمين بمركز مشتول السوق؛ لأنهم بتاريخ أغسطس 2022 قام المتهمون من الأول حتى الثالث بقتل المجني عليه أمجد سمير على مصطفى، بسرقة مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه والمملوك لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات - الإلكترونية والمعلوم لديهم سلفاً حيازة المجني عليه له لتوصيله للشركة.

والد المجني عليه يدلي بأقواله

وخلال التحقيقات قال «سمير علي محمد»، معلم خبير بمدرسة مشتول السوق الثانوية، ومقيم بقدر مشتول السوق، والد المجني عليه أنه علم بوفاة نجله أثناء عمله محصلًا بشركة فوري إثر اصطدام سيارة به حال قيادته لدراجته البخارية وبحوزته حقيبة داخلها المبالغ المالية التي قام بتحصيلها لحساب الشركة، واشتبه جنائيا في وفاته وذلك السرقة الحقيبة التي كانت بحوزته ومابداخلها من مبالغ مالية.

سرقة 100 ألف جنيه من المجني عليه

في السياق، قال أحمد إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم، 32 سنة مشرف بشركة فوري، ومقيم كفر يوسف سمري، إنه علم بسرقة الحقيبة التي كانت بحوزة المجني عليه وداخلها مبلغ مائة وتسعة آلاف ومائة وسبعون جنيها عهدة المجني عليه والمفترض توريدها لحساب إحدى الشركات.

تحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية

وتبين من تحريات الشرطة وقوع حادث للمجنى عليه إثر اصطدام سيارة بدراجته البخارية ولاذت بالفرار، وتبين وجود جثة المجنى عليه مسجاة أرضا على ظهره غارقًا في دمائه إثر إصابة بالرأس وذلك على مقربة من دراجته البخارية الملقاة أرضاً ، بالإضافة لعدم وجود الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه والتي يحتفظ داخلها بالمبالغ المالية المحصلة لحساب شركة فوري بمحل الحادث.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد الشرقاويـ 48 عاما، مفتش الصحة بالإدارة الصحية بمشتول السوق، ومقيم قرية ابراش مركز مشتول السوق، أن سبب وفاة المجني عليه يرجع إلى إصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، مشيرا إلى أنه بمناظرة جثة المجني عليه تبين وجود إصابات بها عبارة عن تهشم بعظام المخ وكدمات.