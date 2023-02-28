هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب طاجيكستان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، طاجيكستان الواقعة في آسيا الوسطى، على عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت طاجيكستان وقعت على بعد 296 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من «أوش» الواقعة على وادي فرجانة في قيرجيزستان و94 كم بين الغرب والجنوب الغربي من «مرغوب» الطاجيكية.

وفي 23 فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس شرق طاجيكستان، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على عمق 20.5 كيلو متر.

ووقعت هزات ارتدادية بقوة 5 و4.6 درجات على مقياس ريختر، بعد 20 دقيقة على الزلزل، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

مركز الزلزال في «جورنو-باداخشان»

وأضافت «المسح الجيولجي» الأمريكية، أن مركز الزلزال في «جورنو-باداخشان» وهي منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي شرق طاجيكستان على الحدود مع كل من أفغانستان والصين.