تفاصيل كارت الخبز المدعم دون بطاقة التموين.. يُصرف مجانا دون رسوم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أنَّ كارت الخبز المدعم المشحون (مسبق الدفع) المقرر إتاحته للمواطنين غير حاملي بطاقة التموين لصرف العيش البلدي من خلاله، سيتم منحه مجانا للمواطنين من خلال مكاتب البريد.

سعر كارت الخبز المدعم لغير حاملي بطاقة التموين

وأضافت المصادر، أنَّ كارت الخبز المدعم المقرر منحه للأسرة غير الحاملة لبطاقة التموين سيتم صرفه دون أية رسوم أو تكلفة على الأسرة، وذلك تيسيرًا على الأسر التي لا تتمكّن من شراء العيش البلدي المدعم الذي تنتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر 33 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.

أسعار شحن كارت العش البلدي

وأقرّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منح الأسر غير الحاملة لبطاقة التموين من خلال كارت مسبق الدفع يتم شحنه مسبقا إسوة بما يتم في كروت شحن الكهرباء، إذ سيتمّ صرف العيش البلدي يوميًا من رصيد شحن الكارت، والذي سيتمّ إتاحة شحنه وفقًا للمبلغ المالي المناسب للأسرة، إذ يبدأ شحن الكارت بقيمة 20 جنيهًا وحتى 100 جنيه.

طريقة صرف العيش البلدي دون بطاقة التموين

ويتمكّن أي مواطن يحمل كارت العيش البلدي والمقرر إتاحته من خلال مكاتب البريد، في صرف العيش البلدي من أي مخبز مدعم عن طريق ضرب كارت العيش في ماكينة الصرف ليخصم من الكارت قيمة عدد الأرغفة المصروفة، والمنتظر إعلان سعر رغيف من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.