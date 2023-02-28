اليابان تجمد أصول أشخاص ومنظمات روسية.. و«الاتحاد الأوروبي» يمدد العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، تجميد أصول 39 شخصا و73 منظمة من روسيا، وقالت إن من بين المشمولين بالعقوبات نائب وزير الدفاع فيكتور جوريميكين، وموظفو الإدارة الرئاسية ألكسندر خاريتشوف وبوريس رابوبورت توربال علي إبراجيموف ابن عم لارئيس الشيشاني رمضان قديروف، كما خضعت «شركة فاجنر» للعقوبات.

وأشارت الخارجية اليابانية، في بيان إلى تجميد أصول 9 أشخاص من إدارات مقاطعات «خيرسون-لوجانسك-دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022، ضمها إلى جانب «زابوريجيا» إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

من جانبه، أعلن «الاتحاد لأوروبي»، تمديد عقوباته على بيلاروسيا لعام واحد على خلفية دعم العملية الروسية بأوكرانيا وانتهاكات لحقوق الإنسان

«الكرملين»: الغالبية العظمى من الروس تدعم بالكامل بوتين

بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، إن الغالبية العظمى من الروس تدعم بالكامل الرئيس فلاديمير بوتين، وأهداف العملية الخاصة بأوكرانيا ومسار التنمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية «سي تي بي تي» لم تدخل حيز التنفيذ بعد بسبب خطأ «واشنطن»، مشيرا إلى أن الدول الأخرى التي يعتمد عليها مصير المعاهدة الحظر، تنظر أيضًا في السلوك الأمريكي.

وأضاف أنتونوف، أن من أجل تهيئة الظروف للعودة إلى العمل الكامل لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية «ستارت»، يجب على «واشنطن» إعادة النظر في سياستها العدوانية المعادية لـ«موسكو»، موضحا للصحفيين، أن الولايات المتحدة حتى الآن ليست مستعدة حتى لإشارات رمزية إيجابية.

بيسكوف: الاقتصاد الروسي يسير على مسار النمو في 2024

اقتصاديا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، إن اقتصاد بلاده يسير على مسار النمو في العام المقبل وفي عام 2025، رغم استمرار وجود ثغرات في بعض القطاعات بسبب العقوبات المفروضة ضد «موسكو»، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، إن روسيا مستعدة نظريًا لبدء اتفاقية جديدة تحل محل ما جعل العملة الأمريكية «الدولار» الرئيسية في العالم، لكن الأمر يستغرق وقتا، وقال بيسكوف، إن العلاقات بين بلاده والصين خاصة وهي متعددة الأشكال للغاية.