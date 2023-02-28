دبلوماسي سابق: أوروبا لن تمد أوكرانيا بأسلحة هجومية تستهدف الأراضي الروسية

أكد السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشئون الأمريكية، أن الدول الأوروبية مازالت تتردد في إرسال أسلحة هجومية لأوكرانيا، لافتًا إلى أنها تكتفي فقط بتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية بكميات من الأسلحة والدعم المادي، ولا تريد أن تصل الأمور لتمكين أوكرانيا من قصف الأراضي الروسية لان ذلك قد يُدخل هذه الدول في حرب مباشرة مع روسيا.

سلاح للهجوم على روسيا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى شكر عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن بوتين هدد حال إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لن تتردد في منح أوكرانيا المزيد والمزيد من الأموال والأسلحة طالما أن هذه الحرب دائمة لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وليس للوصول إلى الهجوم على الأراضي الروسية.

مساعدات مالية لرجال الإطفاء

وأشار إلى أن وزيرة الخزانة الأمريكية صرحت بذلك خلال زيارتها لأوكرانيا وأنها مستعدة لدفع المزيد من الأموال لدعم أوكرانيا في القضايا الإنسانية وتقديم مساعدات مالية لرجال الإطفاء لمجهوداتهم مشددة على أن الأمر لن يصل إلى إرسال أسلحة هجومية تستخدم ضد روسيا.

ولفت إلى أن وزير الدفاع الأوكراني اتصل بوزير الدفاع الأمريكي مطالبًا بمد كييف بطائرات f16 ليس فقط للدفاع عن أوكرانيا ولكن ربما للقيام بعمليات هجومية على المناطق الروسية مشددًا على أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لتسليم أوكرانيا طائرات F16.

ونوه بأن هناك نوع من أنواع تغير الدعم الأمريكي لأوكرانيا مؤكدًا أن منح أوكرانيا للطائرات قيد الدرس مشددًا على حذر الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم وجود مصلحة لها للدخول في حرب مع روسيا.

روسيا تأمل تخفيف دعم الدول الاوروبية لأوكرانيا

وأكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية تتوقف على عامل الوقت وفي النهاية ستكون طاولة المفاوضات جاهزة، مشيرًا إلى أن بريطانيا والدول الأوروبية تسعى لكسب الوقت وروسيا تأمل في تخفيف دعم الدول الاوروبية لأوكرانيا.