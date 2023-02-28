ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء وسانت كاترين تسجل 10 مئوية

تحسن كبير في حالة الطقس وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهده مدن جنوب سيناء طوال اليوم، حيث سجلت مدينة سانت كاترين 10 درجات مئوية خلال الصباح.

اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين قال لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة بالمدينة بدأت ترتفع مطلع هذا الأسبوع، واختفت الغيوم والسحب تماما من السماء وكذلك من فوق القمم الجبلية التي تسجل درجات حرارة فوق الصفر بعد 60 يوما من البرودة الشديدة.

جبل سانت كاترين يسجل درجتين

وأوضح رئيس المدينة، أن قمة جبل سانت كاترين التي ترتفع عن سطح البحر بنحو 2680 مترا سجلت فجر اليوم الثلاثاء درجتين مئويتين، وتصل إلى 10 مئوية خلال ساعات النهار، لافتا إلى اختفاء مظاهر البرودة الشديدة التي كانت فوق قمم الجبال خلال موسم الشتاء الذي قارب على الانتهاء.

وأشار «عابد» إلى أن سرعة الرياح بالمدينة 5 كيلومترات في الساعة، ونسبة الرطوبة 40%، موضحا أن قمة جبل موسي سجلت 6 درجات، وجبل عباس 5 مئوية، وقال إن المدينة سجلت 10 درجات وتصل إلى 20 مئوية منتصف اليوم.

شرم الشيخ ودهب الأعلى في درجات الحرارة

أما مدن جنوب سيناء التي تطل علي خليج العقبة فتتميز بارتفاع درجات حرارتها مقارنة بباقي مدن المحافظة، حيث سجلت شرم الشيخ ودهب 21 درجة مئوية وتصل إلي 28 درجة في النهار، بينما تتراوح سرعة الرياح بين 11 إلي 15 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة 35%.

وسجلت مدينة نويبع 19 درجة، وطابا سجلت 20 مئوية، وحالة الطقس معتدل بصفة عامة في محافظة جنوب سيناء.