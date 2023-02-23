شهادات البنك الأهلي المصري بعد وقف بيع الـ25%.. 3 دوريات لصرف العائد

يوفر البنك الأهلي المصري لعملائه عددا من الشهادات سواء الادخار بالعملة المحلية أو الادخار بالعملات الإجنبية أو الاستثمار، وهو ما يتساءل عنه الكثير من الأشخاص، خاصة بعد وقف بيع شهادات الـ25%، حيث أن هناك 3 دوريات لصرف العائد، وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادات البنك الأهلي.

يوجد في شهادات البنك الأهلي المصري «شهادات الادخار بالعملة المحلية» التي تضم الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات بسعر عائد 16% شهريا أو 16.25% ربع سنوي أو 16.50% نصف سنوي أو 17.25% سنوي، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات البنك الأهلي المصري

ووفق الموقع الرسمي للبنك الأهلي، فيكون نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة البلاتينية وبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وهناك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير وتكون المدة أيضا 3 سنوات، وسعر العائد 16.5% ربع سنوي والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ونوع العائد متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor » بزياده «0.25%»، وهي ضمن شهادات البنك الأهلي.

ويتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين و الجدد، وبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وفقا للبنك.

ويضم أيضا شهادات الادخار بالعملة المحلية، الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، تكون المدة 5 سنوات وسعر العائد 12.25% والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ونوع العائد يكون ثابت طوال مدة الشهادة، وبدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.

شهادات البنك الأهلي.. الادخار بالعملات الأجنبية

ومن شهادات البنك الأهلي المصري أيضا، شهادات الادخار بالعملات الأجنبية والتي تضم الذهبية الجديدة ومدتها 3 سنوات والحد الأدنى للشراء 500 دولار أمريكي أو يورو، وسعر العائد 5.30% سنوي، و5.25% نصف سنوي و5.20% ربع سنوي، و5.15% شهري.

كما هناك شهادة «أهل مصر الدولارية» ومدتها 5 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وسعر العائد 5.15% سنوي، و5.10% نصف سنوي، و5.05% ربع سنوي و5.00% شهري، وتضم شهادات الادخار بالعملات الأجنبية كذلك شهادة أهل مصر الدولارية ومدتها 7 سنوات والحد الأدنى للشراء 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

وسعر العائد لشهادة أهل مصر الدولارية 5.05% سنوي، و5.00% نصف سنوي، و4.95% ربع سنوي، و4.90% شهري.

شهادات الاستثمار

ومن ضمن شهادات البنك الأهلي المصري، شهادات الاستثمار التي تضم شهادة استثمار «أ»، الحد الأدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها والمدة 10 سنوات وسعر العائد 9.50%، ودورية صرف العائد فوائد تراكمية، وشهادة استثمار «ب» ومدتها سنة، والحد الأدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد 9.50% ودورية صرف العائد شهري.

وهناك أيضا شهادة استثمار «ب» ومدتها عامين والحد الأدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد 10%، ودورية صرف العائد ربع سنوي.