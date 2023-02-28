ضبط متهم بقتل طليقته وطفلته داخل حضانة بالمطرية: «كانت عايزة تحبسني»

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، سائق «توك توك»، بتهمة قتل طليقته وطفلته، طعنا بسلاح أبيض داخل حضانة بمنطقة المطرية، وذلك خلال اقل من 24 ساعة على ارتكاب الجريمة.

خلافات زوجية

وأمام النيابة العامة اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وأضاف بأنه طلق المجني عليها منذ فترة بسبب الخلافات الزوجية المستمرة بينهما، لافتا إلى أنه يعمل سائق «توك توك»، وعلى الرغم من علمها بضيق ذات اليد، رفعت ضده عدة دعاوى نفقة وتبديد منقولات زوجية ونفقة متعة، وأوضح المتهم أنه لم يتمكن من تدبير مبلغ مالي لتوكيل محام للدفاع عنه، وأنها تقصد من تلك الدعاوى حبسه.

تهديد المتهم

وتابع المتهم أمام جهات التحقيق بأن أفراد عائلته تدخلوا لكي تتنازل عن تلك القضايا، ولكنها رفضت قائلة: «أنا عايزة أحبسه»، وأردف المتهم بأنه عقد العزم على قتلها وطفليه حتى لا يتم معايرتهم عندما يكبروا بأن والدهم قتل والدتهم.

تنفيذ الجريمة

وأضاف المتهم أنه قصد الحضانة محل عملها وسدد لها عدة طعنات ثم طعن الطفلة 4 سنوات، وتابع المتهم بأنه توجه إلى مدرسة طفلته الأخرى 6 سنوات لكي يقتلها ولكنه فشل بسبب رفض حارس المدرسة دخوله، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة وقررت النيابة العامة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا بمقتل سيدة وطفلها داخل حضانة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة 30 عاما وطلفها 4 سنوات مصابين بعده طعنات نافذة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحريات

وكشفت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.