عرض المتهم بقتل شاب في المطرية على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل الشاب «محمد س ح» 22 عاما، طعنا بالسكين في مشاجرة بالمطرية، على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما طلبت النيابة العامة تقرير حول ما رصدته كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة.

مستشفى المطرية يستقبل شابا مصابا بطعنة نافذة

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارا من مستشفى المطرية العام بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في البطن أسفرت عن خروج أمعاء المجني عليه خارج الجسم، ولفظ أنفاسه الأخيرة، بالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد س ح»، 22 عاما، ومصاب بطعنة نافذة في البطن، وتبين أن المجني عليه تشاجر مع المتهم والذي طعن المجني عليه من سلاح أبيض «سنجة».

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.