«الطب الشرعي»: لا شبهة جنائية في مصرع سيدة سقطت من الطابق السادس

كشف تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب وفاة سيدة سقطت من الطابق السادس في ظروف غامضة بحدائق القبة، عن عدم وجود شبهه جنائية، وجاء تقرير الطب الشرعي بعد الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية وانتهاء المعمل الكيماوي من تحليل العينات، وتم الانتهاء من كتابة التقرير وجار إرساله للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ بسقوط سيدة من الطابق السادس

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول سيدة تدعى «نادية ع م» 48 سنة ربة منزل جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة المتوفية، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بالإضافة إلى إصابتها بنزيف خارجي.

مشرحة زينهم تستقبل الجثمان

وجري نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.