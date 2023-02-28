عرض سائق أتوبيس دهس سيدة في الخليفة على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة عرض سائق أتوبيس دهس سيدة في السيدة عائشة وأسفر عن مصرعها على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة من عدمه لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليها لبيان إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم قتل عمد، كما استعجلت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

مصرع سيدة تحت عجلات أتوبيس أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم الشرطة

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا بمصرع سيدة تحت عجلات أتوبيس أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى رضا سعد إبراهيم، 58 عاما، ربة منزل، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة.

التحريات: السيدة ماتت في الحال

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور المجني عليها الطريق دهسها الأتوبيس، وأضافت التحريات بأنها لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والتحفظ على الأتوبيس تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.