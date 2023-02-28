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تراجع أسعار الكتاكيت في الأسواق 6 جنيهات

كتب:

منة العشماوي
09:42 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
أسعار الكتاكيت

أسعار الكتاكيت

تشهد أسعار الكتاكيت تراجعا ملحوظا اليوم في البيع والشراء، بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة، بسبب الضخ الكبير من الفراخ البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان.

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم، 23 جنيها في شركة نيوجين بدلا من 25 جنيها، وفي شركة الوطنية 24 بدلا من 27 جنيها، وبالنسبة لشركة القاهرة للدواجن 18 بدلا من 24 جنيها، ووصل سعرها في شركة صيصان مصر 19 جنيها.

أسعار الكتاكيت

فيما سعر الكتاكيت في شركة الفيروز 21 جنيه حيث تراجع 2 جنيه، وفي شركة رواد النيل 23 جنيها، وسجلت في شركة العناني سعر 23.5، أما شركة الوادي وصل السعر إلى 22 جنيها بدلا من 28 جنيها، وشركة مكة المكرمة 17 جنيها، وشركة المصرية الهولندية 19 جنيها.

تراجع أسعار الكتاكيت

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الكتاكيت تراجعت بشكل ملحوظ، تزامنا مع ضخّ كميات كبيرة من الدواجن البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، ما تسبب في حدوث توازن في الأسعار.

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بقلم منة العشماوي