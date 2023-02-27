توقعات بتراجع أسعار اللحوم.. وعضو بشعبة المستوردين: بعد ضخ الدواجن المجمدة

توقع سيد النواوي عضو شعبة المستوردين، تراجع أسعار اللحوم خلال أيام، مشيرا إلى أن ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو، كان له آثر تخفيف الضغط على اللحوم المستورة.

وأكد «النواوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه من الطبيعي أن تتراجع أسعار اللحوم أو على الأقل تشهد استقرارا، في ظل وجود بديل لها وهي الدواجن، لافتًا إلى أنه بعد طرح كميات كبيرة من الدواجن المستوردة اتجه الناس لشرائها مما قلل الضغط على اللحوم فاستقرت الأسعار ومن المحتمل تراجعها.

توقعات بتراجع أسعار اللحوم البلدي

ورجح عضو شعبة المستوردين، تراجع أسعار اللحوم البلدي، خلال الفترة المقبلة، بعد استيراد كميات كبيرة من الأعلاف.

استقرار أسعار اللحوم المجمدة في الأسواق

كما توقع استقرار اللحوم المجمدة، خلال الفترة المقبلة بسبب ضخ كميات كبيرة من الدواجن، مع إمكانية تراجعها في حالة توافر الدولار.