تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 1676 جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعا واضحا في جميع أعيرة المعدن الثمين، وذلك بسبب استمرار تراجع أسعار الذهب بالبورصات العالمية، وفقا لما أكدت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في القاهرة.

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن»، آخر ما سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية التداولات الصباحية، وأيضا سعر عيار 21 في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم .. عيار 21

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

- سعر أوقية الذهب 1810 دولارات.

- عيار 24 سجل 1909جنيهات للبيع، في مقابل 1915 جنيها للشراء.

- عيار 21 سجل 1670 جنيهًا للبيع، في مقابل 1676 جنيها للشراء.

- عيار 18، سجل 1431 جنيهًا للبيع، في مقابل 1437 جنيها للشراء.

-عيار 22، سجل 1750 جنيهًا للبيع، في مقابل1756 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما تراجع ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم، حيث سجل البيع 13.360 جنيها، و13.408 جنيها للشراء.

هذا وقد أعلن مؤخرا البنك المركزي المصري وفي بيان تفصيلي ، ما يدور فى الاسواق العالمية مع استمرار تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية، وهو تراجع جاء بنسب تجاوزت الـ1.24%، وذلك خلال تداولات الأسابيع الاولي من فبراير الجاري، حيث استقرت عند 1.842.36 دولار.