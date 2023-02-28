الذهب يدخل شهره الثالث بالخسائر.. جرام 21 يصل إلى 1676 جنيهًا

واصل سعر الذهب تراجعه عالميًا، لتسجل الأوقية 1810 دولارات أمريكي، مقتربًا بذلك من أدنى مستوياته في أكثر من شهرين حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع حالة المزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

محليًا، ظل سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، على تدنيه، مانحًا الفرصة للراغبين في الشراء بأقل أسعار في 2023، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1,915 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 1,676 جنيه، وبيع الذهب عيار 18 بـ1,437 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبط سعر الذهب النحاسي عيار 14 نحو 1,117 جنيه، وسجل الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) اليوم 13,408 جنيه، وبلغ سعر الكيلو 1,915,429 جنيه، فيما جاء سعر الأوقية بالجنيه المصري عند 59,570 جنيه.