فيلم «أنا لحبيبي» لـ كريم فهمي يقترب من تحقيق 9 ملايين جنيه في دور العرض

استطاع الفنان كريم فهمي أن يحقق نجاحًا كبيرًا بفيلمه «أنا لحبيبي»، وتصدر المرتبة الأولى طوال الفترة الماضية، رغم أن أحداث المسلسل تدور في إطار رومانسي اجتماعي.

إيرادات فيلم أنا لحبيبي بطولة كريم فهمي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»: «حقق فيلم أنا لحبيبي إيرادات عالية، واقترب من تحقيق 9 ملايين جنيه».

وقد تصدر فيلم أنا لحبيبي المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى، سواء فيلم أخي فوق الشجرة للفنان رامز جلال وفيلم نبيل الجميل بطولة محمد هنيدي.

كريم فهمي وشهر رمضان 2023

ويغيب الفنان كريم فهمي عن شهر رمضان لهذا العام 2023، بسبب مشاركتها كبطولة مؤخرا في إحدي المسلسلات المعروضة على المنصات الإلكترونية، وتفاعل الجمهور معاها بشكل كبير وحقق نجاحا ملحوظا، وأشاد النقاد بدوره .

وتدور أحداث فيلم «أنا لحبيبي» في إطار رومانسي مليء بالتشويق، ويقوم كريم فهمي بأداء شخصية «شادي»، و«ليلى» تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ليقع الكاتب في غرام ليلى.