تشريح جثة مسن عثر عليها في أحد الشوارع بمدينة بدر

قررت النيابة العامة، نقل جثة مسن عثر عليها في أحد الشوارع بمدينة بدر إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء اسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مكان العثور على جثة المسن تميدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة بدر بلاغا بالعثور على جثة مسن في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على الجثة مسن يدعى «ف ب» 72 سنة، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات

وكشفت التحريات، أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات أن المتوفى «متسول»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة