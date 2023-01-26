العثور على جثة مسن داخل شقته بالقاهرة.. والتحريات: لا توجد شبهة جنائية

عثر رجال الشرطة بالبساتين على جثة مسن متوفى داخل شقته، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت الجثمان، وتبين من خلال المناظرة وتحريات رجال الشرطة عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن الوفاة طبيعية.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة البساتين بالقاهرة، فقد كانت البداية عندما لاحظ الأهالي خروج رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة البساتين، وقاموا بإبلاغ رجال الشرطة، وبالإنتقال والفحص عثر رجال الشرطة على مسن يبلغ من العمر 57 عاما يدعى ياسر.ر.

عدم وجود شبهة جنائية

وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية في جسد المجني عليه، وأن الجثة في حالة تعفن، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة طبيعية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.