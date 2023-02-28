رابط حجز جولة في المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح الرسمي.. العدد محدود

يقدم المتحف المصري الكبير حاليًا جولات إرشادية محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي، إذ يسمح بزيارة البهو العظيم، البهو الزجاجي، مركز المؤتمرات، المنطقة التجارية والحدائق الخارجية.

البهو العظيم وصالات العرض المتحفي

أما عن جميع المساحات الداخلية الأخرى التي تشمل صالات العرض المتحفي ستظل مغلقة حتى الافتتاح الرسمي للمتحف، وبعدها تتمكن من زيارتها والاستمتاع بروعة وجمال القطع الأثرية التي ستعرض بها.

وأعلن المتحف المصري الكبير عبر موقعه الإلكتروني قبوله عبر الإنترنت لعدد محدود من الجولات الإرشادية والحجوزات، يمكن للزائر اختيار الوقت المناسب له للزيارة ما بين أربع فترات مختلفة للزيارة بين الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، مع تذاكر تتراوح سعرها من 75-150 جنيها للمصريين، ومن 500-1000 جنيه للأجانب.

ويمكنك حجز جولة إرشادية من خلال هذا الرابط.

معرض فن القاهرة

ومن ضمن المعارض التي قدمها المتحف معرض بعنوان «فن القاهرة» للفنون التشكيلية، وتم عرض به مجموعة من الأعمال الفنية لما يقرب من 12 بيتًا ومعرضا فنيا عالميا مع التركيز على الأعمال الفنية لمنطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد المشاركين فيه هذا العام أكثر من 100 فنان وفنانة من مصر والمنطقة العربية يمثلون 25 صالة عرض.

معرض للاحتفال بالتراث المصري

ونظم المتحف معرضاً لفنون المدارس تحت عنوان «الاحتفال بالتراث المصري»، ويتم فيه عرض الأعمال الفنية التي تم ابتكارها من أكثر من 800 طالب وطالبة من 40 مدرسة حول الجمهورية.