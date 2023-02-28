ضبط عامل أشعل النيران في منزل حماته بالمنوفية.. «الزوجة رفعت قضية خلع» 

أشعل عامل النيران في منزل والدة زوجته بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، نتيجة وجود خلافات بين الزوجين، وقيام الزوجة برفع قضية خلع ضد زوجها، وتمكنت وحدة مباحث بركة السبع من إلقاء القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عامل يحرق منزل حماته في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، في السيطرة علي حريق نشب في الطابق الأول من منزل لسيدة في مركز قويسنا ومنع انتشار الحريق إلى المنازل المجاورة، وبسؤال مالكة المنزل «ف.ح»، 77 سنة، اتهمت زوج ابنتها بالقيام بالجريمة نتيحة وحود خلافات بينهما ورفعها قضية عليه.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية من مركز قويسنا، تبين قيام «م.م»، عامل، 43 سنة، بإشعال النيران متعمدا في المنزل، بعد كسر أحد النوافذ والقاء بنزين وإشعال النيران، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 7098 جنح قويسنا.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد محمد كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد القبض على عامل لإشعاله النيران في منزل والدة زوجته بإحدى قرى دائرة المركز بسبب خلافات بينهما، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، أكد محمد مسلم المحامي، أن عقوبة ترويع المواطنين، وتعمد الإيذاء، أو الشروع في القتل تعد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تنص علي الحبس د، وتتفاوت المده باختلاف التهمة الموجهه إلى المتهم.