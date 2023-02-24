إجراء تحليل البصمة الوراثية لجثة مجهولة الهوية عثر عليها في القاهرة

قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لشاب مجهول الهوية عثر على جثته في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية وتحليل المخدرات لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثة شاب مجهول الهوية عثر على جثته في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفي ومطابقتها بالبصمات لدي مصلحة الأحول المدنية والأمن العام، كما طلبت تصوير جثة المتوفي ونشرها في أقصام الشرطة المختلفة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام.